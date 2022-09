Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro fa una proposta shock a Maria De Filippi!

Gossip TV

Dopo L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro si candida per Uomini e Donne e lancia un appello a Maria De Filippi.

Protagonista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro vuole trovare l’amore e per questo fa un appello a Maria De Filippi, l’unica in grado di farle trovare un degno compagno.

Isola dei Famosi, Carmen punta a Uomini e Donne

Carmen Di Pietro è stata protagonista amatissima e carismatica della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha affrontato insieme al figlio Alessandro Iannoni. La showgirl si è dimostrata una mamma molto gelosa e apprensiva, ammettendo di voler vedere Alessandro impegnato esclusivamente nello studio universitario e non con la testa persa in una nuova storia d’amore. Intervenuta nel programma radiofonico Non succederà più di Giada Di Miceli, Carmen ha ribadito di voler vedere Alessandro single almeno sino a dopo la sua esperienza Erasumus.

L’ex isolana, infatti, teme che il figlio possa rinunciare per una nuova storia d’amore o per una fidanzata troppo gelosa. Carmen, dopo aver ammesso di essere rimasta segnata dal programma di Ilary Blasi, ha confermato di essere ancora single e ha lanciato un appello a Maria De Filippi.

“Io già mi vedo sul trono! Sono qui single da tantissimi anni ormai. Cara Maria De Filippi, sono tantissimi anni che sono single. Ma io come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su internet?”.

La presentatrice di Uomini e Donne accoglierà l’appello dell’ex naufraga? Nel frattempo, Carmen ha voluto commentare anche la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che sta diventando una storia sempre più intrigata dopo l’ultima intervista dello sportivo che ha rivelato la presenza dell’intermediaria Alessia nel tradimento della moglie.

“Su Ilary e Francesco penso una cosa. Siccome è la vita privata come tale non mi esprimo. Io voglio bene ad lary Blasi, la stimo molto […] Dopo tanti anni la passione si affievolisce, alcune volte sparisce proprio. Io non perdonerei mai un tradimento”.

