Lo staff della showgirl, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, spiega l'equivoco dietro alla pubblicazione dei complimenti rivolti a se stessa.

Si è molto parlato nelle ultime ore di Lory Del Santo e del suo ritorno sui social dopo la sua avventura all'Isola Dei Famosi. La showgirl aveva postato una foto accompagnata da una didascalia e sotto sono comparsi numerosi commenti scritti dal suo stesso account Instagram in cui si complimentava con se stessa. Si è parlato di una gaffe, forse di una svista o di account fake ma la verità è emersa con un comunicato ufficiale diffuso dallo staff dell'ex showgirl di Drive In.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo e i commenti su Instagram: la spiegazione e il comunicato ufficiale

La nota diffusa sul suo profilo, specifica che Lory si trova ancora in Honduras ed è sprovvista di uno smartphone. I vari commenti postati erano semplici messaggi ricevuti privatamente.

Ecco il comunicato ufficiale postato sull'account di Lory Del Santo nella tarda serata di ieri:

"In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone" si legge: "Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers".

“Teniamo a precisare che lo staff (per staff si intende persone vicine a Lory, in questo caso una amica estranea a vere agenzie di social manager) si è imitata a fare copia incolla di alcuni dei numeri si messaggi di apprezzamento che stanno giungendo a Lory in direct dando per scontato che si sarebbe capito che erano repost senza volutamente fatti in questo modo per non citare i nomi dei profili. sperando di aver fatto chiarezza a questo equivoco, vi ringraziamo ancora per il tanto affetto che state dimostrando a Lory! Di seguito pubblichiamo ancora alcuni dei tanti direct arrivati e pubblicati in precedenza senza aver citato il profilo”

