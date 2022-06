Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria che sbotta: "Hai fatto l’opinionista, sai come funziona" (VIDEO)

Gossip TV

Duro confronto durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity, tra l'ex discussa naufraga Lory Del Santo e l'opinionista Vladimir Luxuria. Ecco il Video.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 13 giugno 2022 (e che potete riguardare gratis su Mediaset Infinity), è stata a dir poco scoppiettante. Protagonista indiscussa della serata l'ex naufraga Lory Del Santo, che è finita nel mirino sia di Guendalina Tavassi che dell'opinionista Vladimir Luxuria.

Scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria (VIDEO)

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste indiscusse di quest'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che chiuderà i battenti il prossimo 27 giugno in prima serata su Canale 5. Arrivata in studio per fare un bilancio del suo intenso e lungo percorso in Honduras, l'ex naufraga, che nel corso della diretta ha deciso inaspettatamente di lasciare il suo storico compagno Marco Cucolo, ha subito colto l'occasione per affrontare l'opinionista Vladimir Luxuria:

Vengo subito da te e voglio dirti una cosa adesso. Partiamo dal fatto che io ti ho sempre ammirata. Per me sei una delle opinioniste più brave che ci sono in Italia. Devo dire che sei sveglia, intelligente, furba e tutto. Però devo dire che molte cose che hai detto di me in questi mesi non corrispondono alla verità. Non corrispondono assolutamente alla mia persona e c’hai messo una malizia molto sospettosa. E però sappi una cosa, che comunque sia io sono coperta d’olio, sono forte e ti perdono. Questo perché hai detto delle cose non bellissime. Sì ti sto perdonando perché mi hai fatta soffrire ed è la verità. Se puoi vuoi che ti dica una bugia e che io dichiari che i tuoi commenti erano belli ok, ma non è reale.

Il comportamento assunto da Lory Del Santo in studio , però, non è per niente piaciuto a Vladimir Luxuria. Dopo aver ascoltato lo sfogo della showgirl, l'opinionista de L'Isola dei Famosi ha prontamente replicato affermando:

Intanto io non ho proprio nulla per cui essere perdonata. Inoltre se devo prendere l’assoluzione vado da altri e non da te se permetti. Tu hai fatto l’opinionista in molte trasmissioni e allora ti faccio una domanda. Quante volte hai dato opinioni anche pungenti? Quindi mi sembra che quando tu sei opinionista puoi dire quello che vuoi, quando invece sei dall’altra parte le cose cambiano. Adesso critichi chi vuole dire qualcosa su di te. L’hai fatta l’opinionista e sai come funziona.