Isola dei Famosi, Lory Del Santo cambia strategia e si allea proprio con lei

Lory Del Santo stringe un nuovo sodalizio a L’Isola dei Famosi ma sarà la strategia giusta?

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno dovuto lasciare la Palapa, nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, finendo su Playa Imboscada dove sono destinati a continuare il percorso nel programma come concorrenti singoli. Consapevole di essere tra le naufraghe più odiate dal gruppo, Lory sembra aver adottato una nuova strategia, coinvolgendo Jovana Djordjevic.

Isola dei Famosi, nasce una nuova alleanza tra Lory e Jovana?

A L’Isola dei Famosi le personalità più forti diventano spesso bersagli del gruppo che, un po’ per assicurarsi la vittoria un po’ per non dover discutere su ogni piccolezza con i colleghi più puntigliosi, tendono ad eliminare il problema alla radice, spendendo in Nomination i naufraghi che non convincono. Così, nonostante tutti si siano affezionati a Marco Cucolo, i concorrenti del reality show di Canale5 hanno punito la coppia formata con Lory Del Santo, accusando l’attrice di essere un’abile manipolatrice e stratega e non apprezzando il modo autoritario con il quale si impone sul giovane fidanzato.

Mentre viene svelta tutta la verità su Lory e Marco, i due finiscono a Playa Imboscada dove potranno provare a tornare in gioco ma non saranno più una coppia. Forse proprio in virtù della possibilità di tornare in gioco prima di Cucolo e di non ottenere abbastanza appoggio dai concorrenti che l’hanno voluta eliminare tra i primi concorrenti, Lory sembra aver adottato una nuova strategia chiedendo a Jovana Djordjevic di stringere un sodalizio.

“Spero che io e te faremo amicizia, spero che tu non ce l’abbia con te per le ragioni che ti ha raccontato qualcuno… Io ho sentito parlare male di te, ho sentito le cose più tremende, io invece sono venuta qui per conoscerti e ti trovo bellissima”.

Del Santo ha ammesso di aver sentito parecchie chiacchiere su Jovana, alimentando così il timore della naufraga di non trovare terreno fertile su Playa Accopiada, e a molti telespettatori questa è sembrata una vera e propria mossa strategia da parte dell’attrice ch potrebbe convincere la modella a legarsi a lei. Jovana ha ringraziato e ha stretto la mano a Lory, dichiarando di non fidarsi mai della impressioni degli altri ma esclusivamente delle sue, per poi tuttavia ammettere in confessionale che trova improbabile un’amicizia con la naufraga.

