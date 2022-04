Isola dei Famosi, Lory Del Santo asfalta Ilona Staller (VIDEO)

Gossip TV

Lory Del Santo non risparmia amare critiche a Ilona Staller. Nuova guerra a L'Isola dei Famosi?

Lory Del Santo e Ilona Staller si sono trovate nuovamente insieme a Playa Sgamada e hanno voluto chiarire alcune questioni rimaste irrisolte. L’attrice ha trascorso molto tempo isolata dal resto de gruppo, prima di tornare ed essere nuovamente eliminata, ma non ha perdonato Cicciolina per la sua Nomination del tutto inaspettata. Si scatenerà una nuova guerra a L’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi, Lory contro Ilona!

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, premiata dagli ascolti e dalle interazioni sui social durante le dirette su Canale5, è stata prolungata di un altro mese e Ilary Blasi ha intenzione di sfoderare l’artiglieria pesante, mettendo in campo nuovi naufraghi e unendo coppie che hanno diversi conti in sospeso. Dopo l’ultima puntata del reality show, mentre Blasi riceve una critica fortissima, Lory Del Santo è tornata a Playa Sgamada con l’amaro in bocca, desiderando tantissimo poter rientrare in gioco, e lasciando il fidanzato Marco Cucolo con il resto dei naufraghi. Ben presto anche Ilona Staller ha raggiunto l’attrice e regista, e sembra che tra le due vi sia vecchia ruggine, scatenata da una Nomination di Cicciolina.

“Tu sei la donna che più mi ha stupito dell’Isola. Mi hai sorpreso per la tua gentilezza, poi mi hai stupito per la tua spietatezza. Sei la donna del nord senza cuore.Tu fai l‘amica, poi mi nomini e il giorno dopo nemmeno mi chiedi scusa”.

Lory ha ammesso di esserci rimasta molto male, soprattutto perché si sarebbe aspettata un maggior sostegno da Staller, che ha sempre dimostrato di essere dalla sua parte per poi pugnalarla alle spalle. Ilona, ferita dalle parole di Lory ha replicato immediatamente: “Non sono una donna senza cuore, dovresti essere più gentile con me che sono la nuova arrivata. Il tuo amore (Marco ndr.) ti ama sempre ma ha lo sguardo verso qualche altra donna”. L’allusione di Ilona, decisamente lanciata per provocare la naufraga, non ha scalfito Lory che si è detta certa della fedeltà di Cucolo oltre al fatto di poter ancora competere in termini di fascino femminile. Insomma, Lory e Ilona non sembrano andare molto d’accordo e la guerra è dietro l’angolo.

