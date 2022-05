Isola dei Famosi, lo sfogo di Roger Balduino: "Sono stato scorretto"

Gossip TV

Roger chiede scusa ai naufraghi per il comportamento assunto a L'Isola dei Famosi.

Stasera, venerdì 13 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, gli autori del reality show hanno voluto mettere alla prova i naufraghi con un "gioco" che ha portato Roger Balduino a scusarsi con tutti i suoi compagni di avventura.

Il gesto inaspettato di Roger Balduino a L'Isola dei Famosi

Nel daytime de L'Isola dei Famosi, gli autori del programma hanno messo alla prova i naufraghi. Come riportato da Lanostratv, a valutare la sincerità dei concorrenti è stato Nick Luciani. Il cantante ha iniziato con Roger che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di essersi comportato scorrettamente in alcune situazioni:

Sempre correttamente no…Come essere umano ho sbagliato, ma ho sempre chiesto scusa…Spero che alla fine avete capito come sono…So di non essere facile…

Dopo aver ascoltato tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi, Nick ha dato la vittoria a Nicolas Vaporidis e Roger. Il cantante ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a fare questa scelta, che non è stata condivisa dal resto del gruppo: "Sono stati quasi tutti sinceri, ma ho scelto proprio loro perchè al contrario di altri hanno capito e ammesso i loro sbagli…". L'appuntamento è per stasera, venerdì 13 maggio, in prima serata su Canale 5.

