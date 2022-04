Isola dei Famosi, lite in diretta tra Blind ed Edoardo Tavassi che sbotta: "Non fare il coatto, stai buono"

Gossip TV

Scoppia la lite in diretta a L'Isola dei Famosi tra Edoardo Tavassi, Jeremias Rodriguez e Blind.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 14 aprile 2022, è stata a dir poco scoppiettante. Nel corso della diretta, infatti, è scoppiata un'accesa lite tra Jeremias Rodriguez, Blind ed Edoardo Tavassi, accusato quest'ultimo di essere poco sincero nei confronti di Nicolas Vaporidis.

Caos in diretta a L'Isola dei Famosi tra Edoardo, Blinda e Jeremias

Tensione in diretta a L'Isola dei Famosi. Oltre all'eliminazione definitiva dal gioco di Floriana Secondi e il confronto tra Nicolas e Jeremias, nel corso dell'ultima puntata del reality show abbiamo assistito a un duro botta e risposta tra Edoardo e Blind. Tutto è nato quando il giovane rapper ha accusato il fratello di Guendalina di non essere vero e sincero nei confronti del gruppo e soprattutto dell'attore romano:

Io a Nicolas ho sempre detto tutto, nel bene e nel male, e l’ho sempre fatto in faccia. Anche quando l'ho nominato quando ha fatto certe sfuriate che non mi erano piaciute. Da dietro mi devo sentire dire che sono un senza pa**e e quest'altro che mi attacca (riferendosi prima a Jeremias e poi a Blind ndr) Io mi sono alzato in piedi per parlare e lui mi si è messo faccia a faccia così, a fare il coatto. A Blind mi arrivi all'ombelico, stai buono su invece di fare il coatto.

Interpellato da Ilary Blasi e l'opinionista Vladimir Luxuria, il fratello di Belen Rodriguez ha negato tutto rivelando di non aver mai detto queste cose a Tavassi. Anzi, Jeremias ci ha tenuto a chiarire di avercela con gli altri naufraghi che, spesso e volentieri, prenderebbero in giro Nicolas:

Io non so nemmeno di cosa stia parlando onestamente…Ho solo chiesto ai miei compagni di essere nominato perchè voglio andare via…Nessuno gli ha detto questo…E’ pazzo… [...] Se faccio i nomi? Io non sono il messaggero di nessuno…Chi sa sa…Non devo fare i nomi…Io comunque le pa**e le ho e come, te lo garantisco.

