La moglie del calciatore Filip Djordjevic, Jovana Djordjevic, è stata costretta a ritirarsi. L'annuncio di Alvin durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi.

La modella serba, moglie del calciatore Filip Djordjevic, Jovana Djordjevic, è stata costretta a ritirarsi dalla sedicesima edizione dell'Isola Dei Famosi.

Isola dei Famosi: Jovana Djordjevic si ritira per un problema di salute

Ad annunciarlo è stato l'inviato Alvin nel corso dell'ottavo appuntamento con il reality show:

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi do una comunicazione. Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico. Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto, molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa. Quindi facciamo un applauso a Jovana".

Quello della Djordjevic è il secondo ritiro per problemi di salute dopo quello di Patrizia Bonetti, che ha dovuto dire addio all'Isola in seguito a delle ustioni riportate durante la prova del fuoco.

La modella serba, sbarcata in Honduras nel corso della prima puntata, ha soggiornato su Playa Sgamada per tre settimane e solo nel corso del penultimo appuntamento è entrata ufficialmente in gioco grazie a Laura Maddaloni. Dopo appena tre giorni da naufraga ufficiale della sesta edizione, è stata costretta però a lasciare l'Honduras e fare rientro a casa. Gli ultimi due concorrenti entrati, al posto di Patrizia Bonetti e Silviano Michetti (squalificato a seguito di un'imprecazione blasfema) sono stati, Marco Senise e Licia Nunez. Al momento non è stato ancora comunicato il nome del nuovo vip che andrà a sostituire la Djordjevic, ufficialmente ritirata.

