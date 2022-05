Gossip TV

Nuovi contrasti all'Isola dei Famosi, questa volta a Playa Sgamada: scontro di fuoco tra Licia e Clemente.

Ennesimo scontro all'Isola dei Famosi, a poche ore dalla sedicesima puntata con l'adventure game di Canale 5. Protagonisti Licia Nunez e Clemente Russo, entrambi confinati a Playa Sgamada con Laura Maddaloni, Fabrizia Santarelli ed Estefania Bernal. Proprio l'arrivo della modella argentina aveva fatto storcere il naso alla Nunez con cui però, nel corso dei giorni trascorsi insieme, è riuscita a trovare una buona sintonia, sorprendentemente invece al ritorno di Clemente con cui invece sono iniziati dei dissapori, proprio nelle ultime ore.

Isola dei Famosi, lite furiosa tra Licia Nunez e Clemente Russo "Ti manderei a caga**!"

L'attrice romana ha raggiunto Clemente in compagnia di Estefania, al quale hanno detto che erano lì per infondergli energia positiva mentre tentava di catturare qualche pesce. Di tutta risposta, il pugile ha fatto capire alle due naufraghe che era già tanto se aveva concesso loro di restare, in quanto la loro presenza poteva disturbare le sue prede. La Nunez ha quindi risposto a Clemente particolarmente seccata:

"Se non avessi capito il tuo modo di scherzare ti manderei a caga** in maniera indecente!!"

Anche se l'ex atleta campano non ha ribattuto, l'episodio sembra abbia già segnato una crepa tra i due naufraghi, il cui rapporto a Playa Rinovada sembrava decisamente più sereno e pacifico. Certamente i modi di fare talvolta scostanti di Clemente, mettono a dura prova i compagni d'avventura. Sempre nell'isola degli eliminati, serpeggia un bel po' di malumore a causa anche del comportamento di Roger e della sua scelta di nominare Lory del Santo. Estefania si è detta delusa dal modello brasiliano, comunicando la decisione di chiudere la loro storia, nata da pochi giorni, proprio sulle spiagge dell'Honduras.

