Isola dei Famosi, lite furibonda tra Cristina Succia e Helena che gela tutti: "La suora è morta!" [VIDEO]

Gossip TV

A poche ore dalla semifinale dell'Isola dei Famosi, scontro agghiacciante tra Cristina Scuccia e la modella brasiliana che perde completamente la testa.

Nel daytime de L'Isola dei Famosi, che domani, venerdì 16 giugno tornerà in onda in prima serata con la semifinale in diretta su Canale 5, c'è stato un nuovo scontro tra Helena Prestes e Cristina Scuccia.

Isola 2023: Helena Prestes perde il controllo contro Cristina Scuccia

La modella brasiliana si è resa protagonista di alcune dichiarazioni nei confronti della cantante siciliana, destinate a far senz'altro discutere.

Il tutto ha avuto iniziato quando Helena ha dovuto dare degli appellativi ai naufraghi, definendo la Scuccia come una persona falsa. Poco dopo, tornando sull'argomento, la Prestes, precisando di non aver intenzione di riappacificarsi con Cristina non ritenendola una persona importante. La cantante l'ha quindi affrontata faccia a faccia:

"Ma importante di valore di persona, che è diverso. Do importanza alle vere amicizie, non alle persone che incontro e che non si meritano nulla di mio di buono. Se una mia amica mi dice una cosa, io lotto per riconquistarla. Se tu mi dici una cosa io non lotto per riconquistarti. Per me da oggi sei indifferente. L’ho sempre detto e lo continuo a ripetere: noi siamo incompatibili. Stiamo viaggiando su due binari completamente opposti, che non si potranno mai incrociare."

“Tu dici bugie al pubblico, fai il tuo personaggio“, ha continuato Helena che ha aggiunto:

"Sei finta, la suora è veramente morta. Non sei suora da tanto tempo, non lo sei neanche nel cuore perché quello che sta succedendo contro di me, una persona che dice la verità e non ha paura di niente.

Helena e Cristina, ha poi definito l’ex suora “The devil” facendole il gesto delle corna.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi