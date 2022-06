Isola dei Famosi, Licia Nunez confessa: "E’ una situazione forzata, il dolore viene esasperato"

Gossip TV

L'ex naufraga Licia Nunez svela alcuni retroscena sulla sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

La finale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi è sempre più vicina. Nell'attesa, l'ex naufraga Licia Nunez ha rilasciato una nuova intervista a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Rosalinda Cannavò, in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza in Honduras.

Licia Nunez si sbilancia dopo L'Isola dei Famosi

A pochi giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 27 giugno 2022 su Canale 5, l'ex naufraga Licia Nunez è tornata a parlare del suo intenso percorso in Honduras. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'attrice ha rivelato tutte le difficoltà incontrate, dalla mancanza di cibo alle accese discussioni con gli altri concorrenti:

Le discussioni ti riportano la mente in situazioni che hanno a che vedere con il tuo quotidiano, vengono in qualche modo amplificate, l’assenza di cibo porta a poca lucidità, esce il peggio della gente. ll cuore devo dire che è in un mood molto positivo, e sto bene. Se c'era qualcuno di affascinante sull'Isola?Non ho trovato niente di interessante, c’era veramente poco fascino.

E’ una situazione forzata - ha aggiunto Licia - questo dover sottostare a delle regole fa riaffiorare in qualche modo dei fantasmi che tu ritenevi non più presenti nella tua vita, il dolore viene esaperato [...] Tutti noi abbiamo un vissuto importante, nel mio caso ci sono state situazioni del passato che purtroppo sono venute fuori in un contesto così difficile, però ho scoperto di essere veramente forte a livello mentale.

