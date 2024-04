Isola dei Famosi, le rivelazioni inedite di un ex amato naufrago: "Noi ci siamo accorti che il reality..."

Gossip TV

L'ex naufrago, Davide Silvestri, svela alcuni segreti della sua Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato.

Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera giovedì 11 aprile 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex naufrago Davide Silvestri, ai microfoni di Turchesando con Turchese Baracchi, ha rivelato alcuni retroscena inediti sulla sua esperienza in Honduras.

I retroscena di Davide Silvestri

Davide Silvestri è tornato a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha partecipato alla prima edizione del reality show arrivando in semifinale e ora vuole tornarci per avere la sua rivincita. Gli autori, però, non sembrerebbero aver accolto la sua richiesta. Ospite nel programma radiofonico Turchesando, l'attore ha confessato:

Mi sono proposto più volte, è un’esperienza più bella che abbia mai fatto e che rifarei. Ci sono prove di forza, io sono uno sportivo [...] All’epoca litigai con Adriano Pappalardo, tutt’ora non vuole parlarmi. Ricordo che c’erano i turisti che ci lanciavano da mangiare...

Leggi anche Dario Maltese svela il suo pensiero sui naufraghi de L'Isola dei Famosi

A un certo punto del reality noi ci siamo accorti che il programma andava bene perché i turisti che andavo a Santo Domingo venivano a cercarci con le barchette come se fossimo allo zoo. La produzione li faceva andare via. Però capitava che magari mi trovavo da solo su un altro isolotto e la produzione non c’era. Così quando passavano i turisti ci urlavano e noi gli chiedevamo del cibo! Una volta ci hanno lanciato una bottiglia con dentro una sigaretta.

I naufraghi de L'Isola dei Famosi

L'appuntamento con L'Isola dei Famosi è per stasera giovedì 11 aprile alle 21.20 su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti in gara sono: Alvina Vereconi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Joe Bastianich, Khady Gueye, Luce Caponegro, Maité Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Samuel Peron e Valentina Vezzali.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.