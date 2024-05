Isola dei Famosi: le anticipazioni della dodicesima puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, mercoledì 29 maggio 2024, in onda il dodicesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5.

Oggi, mercoledì 29 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, il dodicesimo appuntamento con L'Isola dei famosi. Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della dodicesima puntata

Artur è sempre nel mirino dei suoi compagni, riuscirà a superare anche questa nomination?

A una settimana dalla finale la sfida per la conquista della vittoria di fa sempre più accesa.

Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nel corso della puntata spazio anche a una seconda eliminazione in diretta e a un duello che decreterà il primo finalista di questa edizione.

Aras sarà il protagonista di una sfida per conquistare un dolce messaggio dalla fidanzata in Turchia.

Infine, spazio alle nuove nomination.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 2 giugno. La finale della diciottesima edizione dovrebbe andare in onda mercoledì 5 giugno.

La dodicesima puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

