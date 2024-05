Isola dei Famosi: le anticipazioni della decima puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, mercoledì 22 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con L’Isola dei famosi. Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della decima puntata

Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello, chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash: uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco, dopo un faccia a faccia per convincere gli spettatori a salvarlo. A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Questa sera i due super naufraghi Edoardo Stoppa e Samuel Peron torneranno da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche porteranno ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa. Uno dei due avrà anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi.

Dopo aver rinunciato nell’ultima puntata alla lettura della lettera della madre per non mettere in difficoltà il suo gruppo, Khady finalmente potrà sentire il calore di casa percorrendo il “Ponte delle emozioni”.

Infine, spazio alle nuove nomination.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 26 maggio

La decima puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

