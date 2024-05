Isola dei Famosi: le anticipazioni dell'ottava puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, lunedì 13 maggio 2024,in onda l'ottavo appuntamento con L'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5.

Oggi, lunedì 13 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con L’Isola dei famosi. Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, le anticipazioni dell'ottava puntata

Tre nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare sull’Isola: Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai. I tre sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi.

La compagna di Samuel Peron, Tania Bambaci, è arrivata in Honduras con la speranza di riabbracciarlo e avere un chiarimento dopo che Rosanna, nella scorsa puntata, ha parlato di un presunto feeling tra il ballerino e Greta Zuccarello.

Un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. L'attuale edizione è stata caratterizzata già da molti ritiri: quello di Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi e la discussa squalifica di Francesco Benigno. Proprio l'attore palermitano continua ad essere in guerra contro la produzione e contro Luxuria, alla quale ha rivolto dei commenti transfoboci. Nei giorni scorsi è arrivata anche la replica di Vladimir, ma Benigno ha continuato ad affermare e ribadire di essere stato offeso e deriso dalla conduttrice. Sembra tuttavia che Luxuria non intenda agire per vie legali o replicare in puntata senza contraddittorio. L'attore ha spesso chiesto di intervenire in studio ma le sue richieste non è state ancora ascoltate dalla produzione.

Infine, spazio alle nuove nomination.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 19 maggio.

L'ottava puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi