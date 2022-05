Isola dei Famosi, Laura Maddaloni tornata in Italia, attacca: "Lui ha giocato falsamente", ecco a chi si riferisce

Gossip TV

La judoka campana, Laura Maddaloni, ultima eliminata all'Isola dei Famosi, si è sfogata su Instagram: il naufrago più falso è lui!

La judoka campana, Laura Maddaloni, eliminata nell'ultimo appuntamento con l'Isola dei Famosi, è tornata in Italia e si è subito riappropriata dei social, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe e parlando della sua recente avventura in Honduras in cui è ancora in gioco il marito Clemente Russo, confinato a Playa Sgamada.

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni: "Lui ha giocato falsamente"

La Maddaloni si è data innanzitutto un voto nella sua esperienza all'Isola, dandosi un 11 da una scala da 1 a 10. Ha confessato che rifarebbe il reality ma di non sentirne la mancanza. Sul naufrago più falso, la moglie di Clemente Russo, non ha avuto dubbi: Nicolas Vaporidis.

“Credo che abbia giocato un po’ falsamente, tra tutti, un pochino di più Nicolas“ ha affermato l'ex naufraga.

Il naufrago che invece l’ha delusa maggiormente è Roger Balduino:

Mi ha deluso di più sinceramente Roger alla fine, ma perché io vengo delusa dalle persone a cui mi affeziono. Quindi che hanno un valore. Roger, perché in realtà stava nascendo una bella amicizia.

Secondo la campionessa campana, probabilmente la sua eliminazione con relative critiche è stata causata da un carattere decisamente forte e senza peli sulla lingua. Lei si è definita leale, trasparente e con un gran cuore.

A sorpresa, Laura ha ammesso di aver sentito molto la mancanza di Jeremias Rodriguez:

"Ho legato più con Jeremias e quando è andato via mi è mancato tanto."

A proposito infine di chi vorrebbe trionfasse nella sedicesima edizione, naturalmente, l'ex naufraga, ha fatto il nome di Clemente ma anche di un altro giovane concorrente, molto apprezzato dal pubblico:

"Clemente ovviamente ma credo che lo meriti tanto anche Alessandro."

