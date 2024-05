Isola dei Famosi, la verità di Sonia Bruganelli: "Ecco cosa penso di Elenoire Casalegno e Vladimir Luxuria"

Gossip TV

L'opinionista Sonia Bruganelli a ruota libera sulla conduttrice e l'inviata de L'Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono i due opinionisti dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia ha fatto un bilancio della sua nuova esperienza televisiva e rivelato il suo pensiero sulla conduttrice Vladimir Luxuria e l'inviata Elenoire Casalegno.

Sonia Bruganelli: la confessione su Luxuria, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno

La nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, l'opinionista Sonia Bruganelli ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato come sta andando questa esperienza e parlato del suo rapporto con la conduttrice Vladimir Luxuria:

Non siamo ancora amiche, l’ho conosciuta in questo frangente e la apprezzo per il coraggio che ha avuto nel suo percorso. La trovo una donna molto generosa: non patisce gli interventi degli opinionisti, sa che in tv il lavoro di gruppo è fondamentale. La stimo professionalmente e umanamente, quindi spero che diventeremo presto amiche.

Non solo. La Bruganelli si è sbilanciata anche sul suo collega Dario Maltese e sull'inviata Elenoire Casalegno:

Lui come opinionista è il mio opposto, perché ha un’impostazione classica, giornalistica, e a volte abbiamo pareri divergenti sulle dinamiche. Meglio di Adriana Volpe? Né meglio né peggio: diverso. Dario mi sta molto simpatico. Elenoire sta facendo un buon lavoro, è una grande professionista. Da lontano a noi sembra tutto bello: il paesaggio, il mare, la natura. Ma in realtà le condizioni non sono sempre facili, tra caldo, vento insetti. Io non potrei mari fare la vita dei naufraghi. Non solo per la fame, non avrei proprio la testa, non sono una da vacanze avventurose, ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici, li evito.

Paolo Bonolis al timone di Sanremo 2025? Parla Sonia Bruganelli

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi, Sonia ha infine parlato di Paolo Bonolis e della possibilità di vederlo al timone della prossima edizione del Festival di Sanremo:

Io e Paolo continuiamo a stimarci reciprocamente, a volerci bene. Infatti i suoi consigli sono tuttora preziosi per me. Paolo a Sanremo? Lui è il conduttore. Può fare tutto, dipende da lui. In questo momento credo che abbia voglia di fare tante vacanze.

