Isola dei Famosi, ex gieffina: "Il trash è una componente essenziale del reality, mi hanno chiesto di partecipare ma..."

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Simona Izzo, commenta la nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Stasera, giovedì 2 maggio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. A commentare il reality show condotto da Vladimir Luxuria ci ha pensato Simona Izzo che, ospite dell'ultima puntata di TvTalk, ha rivelato di essere stata contattata più volte per andare in Honduras.

Le critiche di Simona Izzo

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non sembra convincere né il pubblico, né i critici televisivi, che non hanno risparmiato critiche al reality show di Canale 5. Ospite a TvTalk, infatti, anche la regista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Simona Izzo, ha voluto dire la sua e commentare sia la conduzione di Vladimir Luxuria che la scelta di sostituire il veterano Alvin con Elenoire Casalegno:

Luxuria mi piaceva assieme a llary come opinionista, ma ci vogliono molte ore di volo per la conduzione…Le mancano ore di volo per diventare una conduttrice empatica. È un programma difficilissimo da fare perché è in diretta, hai il ritorno, non è semplice. Ho invece apprezzato Elenoire Casalegno come inviata. A Luxuria darei più tempo per giudicare...

E ancora:

In questa Isola c’è poco dibattito e loro cercano di dare sostegno. Formare un cast dopo 18 anni non è facile anche perché tutti hanno visto quello che succede a L’Isola e dicono ‘ok, lasciamo stare’. Ma mi auguro che cresca e diventi narrazione. Il trash è una componente essenziale del reality, è nei momenti dove ci si insulta, ci si accapiglia e c’è crisi che c’è ascolto. Io ho fatto il Grande Fratello, ma lì prevalgono i rapporti personali. A L’Isola dei Famosi invece c’è agonismo. Il trash comunque c’è ovunque, c’è anche nella vita.

A proposito di una sua possibile partecipazione a L'Isola dei Famosi, la Izzo ha confessato di essere stata contattata più volte per partecipare ma di aver sempre rifiutato:

L’Isola dei Famosi non è il mio reality preferito, mi hanno chiesto molte volte di farlo e l’idea di dimagrire mi è sempre piaciuta, ma di lottare ed essere così agonistici no. Non ce l’ho fatta.

