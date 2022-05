Isola dei Famosi, la verità di Guendalina Tavassi: "Ecco perché non sono presente in studio"

Gossip TV

L'ex naufraga Guendalina Tavassi rivela i veri motivi della sua assenza nello studio de L'Isola dei Famosi.

Nel corso delle ultime puntate de L'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha deciso di rifiutare il prolungamento del reality e tornare in italia. Fino a oggi, però, l'ex naufraga non è mai stata ospite nello studio per la consueta intervista con Ilary Blasi. A rivelare il motivo della sua assenza ci ha pensato proprio la diretta interessata.

Guendalina Tavassi assente in studio a L'Isola dei Famosi: ecco perché

Visti gli ottimi risultati d’ascolto, Mediaset ha deciso di prolungare la durata de L'Isola dei Famosi posticipando la finale al prossimo 27 giugno 2022. Come riporta Fanpage, i concorrenti che hanno scelto di continuare la loro esperienza in Honduras hanno firmato un contratto ex novo, mentre per quelli che hanno deciso di abbandonare il gioco e tornare il Italia il contratto è cessato il 23 maggio scorso. Motivo per cui Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind non sono presenti in studio.

A confermare il tutto ci ha pensato Guendalina, che è stata costretta a rifiutare il prolungamento del programma per motivi di famiglia. Intervistata da Fanpage, l'ex amatissima naufraga di quest'ultima edizione de L'Isola dei Famosi ha infatti confessato:

Leggi anche Nicola Savino si sbilancia sul prolungamento de L'Isola dei Famosi

Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l'Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.