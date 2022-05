Isola dei Famosi, Nicola Savino si sbilancia sui naufraghi e sul prolungamento del reality show

Gossip TV

L'opinionista Nicola Savino confessa: "Ecco chi è stata la rivelazione de L'Isola dei Famosi".

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 30 maggio 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Nicola Savino ha rilasciato un'intervista a Tv Talk in cui ha parlato del reality show condotto da Ilary Blasi e dei suoi protagonisti.

La confessione di Nicola Savino

Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono i due opinionisti de L'Isola dei Famosi. Ospite dell'ultima puntata di stagione di Tv Talk, l'opinionista ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva rivelando il nome del naufrago che, secondo lui, è stato la rivelazione di questa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

"La rivelazione è stata Carmen. Oddio è difficile dire rivelazione di Carmen Di Pietro perché anche li siamo sempre alle solite gallina vecchia fa buon brodo" ha confessato Savino su Carmen Di Pietro. Ricordiamo che in qualche vecchia intervista, l'opinionista de L'Isola dei Famosi aveva individuato nella showgirl una probabile vincitrice.

Nicola ha poi continuato rivelando il suo pensiero sul prolungamento de L'Isola: "Se allungano a dismisura GF e Isola vuol dire che gli ascolti ci sono, vuol dire che va bene…". Ricordiamo che, questa settimana, al televoto ci sono ben cinque concorrenti: Estefania Bernal, Lory Del Santo, Nick, Marco Maccarini e Maria Laura De Vitis. Chi sarà costretto ad abbandonare il gioco? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda stasera su Canale 5.

