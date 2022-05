Isola dei Famosi, la verità di Beatriz Marino su Roger Balduino ed Estefania Bernal: "Ecco cosa farà lui"

Gossip TV

La frecciata dell'ex di Roger Balduino alla coppia de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 9 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, Beatriz Marino è tornata all'attacco contro la neo coppia del reality show di Ilary Blasi, quella composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal.

Beatriz Marino affonda la neo coppia de L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Roger ha preso la sua decisione, ovvero quella di continuare la sua frequentazione con Estefania e chiudere definitivamente il suo rapporto con Beatriz. Quest'ultima ha quindi lasciato l'Honduras ed è tornata in Italia, dove ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan del reality show riguardo la neo coppia:

Secondo me non c’è futuro tra di loro perchè Roger non era triste senza di lei…Penso che continuerà il gioco da solo…[...] Penso di sì…Penso che continueremo ad essere amici…Abbiamo un bel rapporto. Io sono venuta qua in Honduras solo per chiarire il mio rapporto con Roger. E’ stata davvero dura…Sono piena di punture…Insetti, animali, poi la tanta fame…Non so come non siano ancora impazziti.

Stando alle ultime indiscrezioni, Beatriz tornerà in studio per parlare con Ilary Blasi della sua breve permanenza sull'Isola e chiarire una volta per tutte il rapporto che la lega a Roger. L'appuntamento con L'Isola dei Famosi è per stasera, lunedì 9 maggio, in prima serata su Canale 5. Chi, tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni, verrà eliminata dal gioco?

