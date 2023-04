Isola dei Famosi, la rivelazione di Enrico Papi su Ilary Blasi: "Posso dire di essere stato il primo a..."

Gossip TV

Il nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi svela un aneddoto inedito su Ilary Blasi.

È tutto pronto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà domani lunedì 17 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Al timone ci sarà anche quest'anno l'amatissima Ilary Blasi che sarà affiancata da due opinionisti d'eccezione: Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi.

Il retroscena di Enrico Papi

Manca pochissimo alla prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5. Tra le novità del programma ci sarà Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino. Intervistato dal settimanale Chi, il nuovo opinionista del reality show ha colto l'occasione per svelare un aneddoto inedito su Ilary Blasi:

Conosco bene Luxuria, è bravissima a trovare spunti di analisi. Per quanto riguarda Ilary posso dire di essere stato il primo a sceglierla in TV. Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno di Sarabanda e mi colpì. Non aveva ancora 18 anni e aspettammo li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità.

Il nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi ha continuato parlando dell’esperienza che inizierà domani in queste vesti inedite e rotto il silenzio sul cast: "Non ho voluto sapere il cast, lo scoprirò insieme ai telespettatori, voglio vivere la loro stessa emozione. Sarò uno di loro, questa è la prospettiva che ho scelto".

