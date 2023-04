Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria vuota il sacco su Ilary Blasi ed Enrico Papi poi svela: "Pronta ad aspettarmi il tutto"

Gossip TV

Le confessioni di Vladimir Luxuria prima del debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo lunedì 17 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Al timone Ilary Blasi che sarà affiancata da due opinionisti d'eccezione: la new entry Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

La rivelazione di Vladimir Luxuria su L'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi sta per tornare in diretta su Canale 5! Tra gli opinionisti della nuova edizione anche Vladimir Luxuria che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha parlato di Ilary Blasi, del suo nuovo compagno di viaggio Enrico Papi e commentato la partecipazione di Cristina Scuccia al reality:

Sono pronta ad aspettarmi il tutto e anche voi da casa. Io parto senza pregiudizi, alcuni naufraghi li conosco, con alcuni ho anche lavorato, con altri ho litigato, non per questo parto con dei preconcetti. Io darò i miei pareri, senza sconti ovviamente, da come si comportano sull’Isola e non dai precedenti...Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco. Di invitare anche a un linguaggio civile, perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva.

E ancora:

In Cristina un po’ mi ci identifico, anche io sono un’ex, non un’ex suora ma un’ex parlamentare, ho preso i voti non in convento ma in Parlamento, quindi ci sono molte cose in comune. È un personaggio che ha una storia molto interessante da raccontare. E poi se trova l’amore? Io tiferò affinché nasca una bella storia d’amore!

Leggi anche Le dichiarazioni di Enrico Papi prima del debutto a L'Isola dei Famosi

Luxuria ha detto la sua anche sul nuovo opinionista Enrico Papi, che ha preso il posto di Nicola Savino, e sull'amata conduttrice Ilary Blasi, che torna in tv dopo un periodo difficile e burrascoso a livello personale:

Enrico conosce benissimo il mezzo televisivo, è una persona allegra spiritosa. Sarà la giusta leggerezza che ci vuole in una trasmissione di intrattenimento, un programma che deve anche un po’ far divertire, distrarre. Non vogliamo cadere in pesantezze. Ilary è una grande professionista che non ha mai fatto pesare sugli altri anche quelle che sono state alcune sue vicende personali. Credo che la vivrà meglio, perchè l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.