Isola dei Famosi, la dedica di Manila Nazzaro a Matilde Brandi: "Hai vinto tutto ciò che potevi vincere"

Gossip TV

Dopo averla sorpresa in diretta a L'Isola dei Famosi, Manila Nazzaro torna sui social per fare una dolcissima dedica alla sua amica Matilde Brandi.

La semifinale de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione dal gioco di Matilde Brandi. Prima di scoprire il verdetto del televoto, però, la naufraga ha ricevuto un'emozionante sorpresa da parte della sua amica Manila Nazzaro, che le ha fatto una dolce dedica anche sui social.

L'amicizia tra Matilde Brandi e Manila Nazzaro

L'incontro tra Manila Nazzato a Matilde Brandi è stato uno dei momenti più emozionanti dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Fresca di matrimonio con Stefano Oradei, la showgirl ha deciso di volare in Honduras e fare una sorpresa alla naufraga, che non è potuta essere presente alle nozze per via della sua partecipazione al reality show condotto da Vladimir Luxuria.

"Ma ti rendi conto della forza che hai? Sei arrivata fino in fondo" ha dichiarato Manila abbracciando Matilde tra le lacrime "Sai quanto siamo orgogliose di te e ti abbiamo sempre sostenuto". Prima di salutare la naufraga, che è stata eliminata a un passo dalla finalissima de L'Isola 2024, l'ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello ha voluto fare il famoso lancio del bouquet di nozze.

Leggi anche Ex giovane naufrago stronca L'Isola dei Famosi

Tante emozioni, ma anche tante lacrime amare per Matilde. La ballerina, infatti, ha perso la sfida contro Samuel Peron ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il gioco. Un'eliminazione inaspettata che è stata commentata sui social proprio da Manila, che le ha dedicato parole piene di stima e affetto: "Hai vinto tutto quello che potevi vincere amica mia...l'amore, la stima e l'affetto di tantissimi. Ora a casa comincerà la tua nuova felicità".

I finalisti de L'Isola 2024

Ricordiamo che la finalissima de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Sei i finalisti che si contenderanno la vittoria: l'inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, il discusso modello Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci (unica superstite del gruppo dei ‘non famosi’), il ballerino professionista Samuel Peron, elogiato da tutti sia per la sportività con cui ha affrontato ogni sconfitta e vittoria che per la voglia che ha avuto di mettersi in gioco sempre, l'attore Aras Senol e l'ex vincitore di Masterchef Italia Edoardo Franco.Chi vincerà?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.