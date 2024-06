Isola dei Famosi, ex naufrago sul reality show di Vladimir Luxuria: "Tutto sbagliato, naufraghi trasparenti"

Gossip TV

L'ex giovane naufrago de L'Isola dei Famosi, Luca Vismara, stronca la nuova edizione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Il prossimo mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5, infatti, andrà in onda la finale che vedrà scontrarsi Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol ed Edoardo Franco. Chi vincerà?

Luca Vismara punta il dito contro il cast de L'Isola 2024

Ieri, domenica 2 giugno, su Canale 5 è andata in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi 2024. Una puntata ricca di colpi di scena che ha visto l'eliminazione dal gioco di Karina Sapsai e Matilde Brandi e la proclamazione dei sei finalisti, ovvero Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol ed Edoardo Franco.

Chi vincerà? A dire la sua sulla 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, la peggiore di sempre in termini di ascolti, ci ha pensato un ex naufrago. Stiamo parlando di Luca Vismara che, come riportato da Biccy, ha promosso Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno e stroncato le dinamiche del reality show e il cast:

È la prima volta che un’edizione dell’Isola è più difficile da affrontare per il pubblico a casa che per i naufraghi in gioco. L’Isola deve vivere di rituali, di luoghi. E invece, tutto sbagliato. Peccato. Davvero peccato. Fuori Matilde e Samuel e la ciliegina sulla torta (amara) di questa disastrosa edizione è una finale da zero zero zero appeal. Mi dispiace solo per Vladimir e Elonoire: si sarebbero meritate un’altra Isola. Purtroppo lo devo dire: non per colpa di Vladimir che avrebbe meritato un’Isola indimenticabile, ma è l’edizione meno riuscita di sempre.

Dopo aver difeso Luxuria e l'inviata de L'Isola 2024, Luca ha puntato il dito contro i naufraghi, rei di non essere stati in grado di fare spettacolo e attirare l'attenzione del pubblico da casa:

Comunque il difetto più grande di questa Isola sono soprattutto questi naufraghi che non sanno fare TV e che non hanno alcuna predisposizione per lo spettacolo. Sono soltanto un gruppo alla canna del gas senza alcuna forza contrattuale. A me comunque Vladimir continua a piacere. Continuo a pensare che il problema di questa Isola siano i naufraghi famosi. Veramente trasparenti e troppo poco famosi.

I finalisti de L'Isola dei Famosi 2024

Ricordiamo che la finale de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo mercoledì 5 giugno in prima serata su Canale 5. Sei i finalisti che si contenderanno la vittoria finale: l'inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, il modello Artur Dainese, l’highlander del televoto, Alvina Verecondi Scortecci (unica superstite del gruppo dei ‘non famosi’). E ancora Samuel Peron, ex ballerino professionista di Ballando con le stelle elogiato da tutti sia per la sportività con cui ha affrontato ogni sconfitta e vittoria che per la voglia che ha avuto di mettersi in gioco sempre. E infine l'attore Aras Senol e l'ex vincitore di Masterchef Italia, Edoardo Franco.

