Isola dei Famosi, la confessione di Alessandro Iannoni: "Finalmente, è la prima volta che..."

Alessandro Iannoni, lontano da Carmen Di Pietro, si gode un po’ di libertà dopo L'Isola dei Famosi.

L'addio di Alessandro Iannoni a L'Isola dei Famosi ha spiazzato tutti i telespettatori di Canale 5, che lo hanno nominato il vincitore morale di questa edizione del reality. Lasciate le spiagge dell'Hounduras, l'ex naufrago è tornato in Italia dove non ha rinunciato a godersi un po' di libertà approfittando dell'assenza della mamma Carmen Di Pietro.

La rivelazione di Alessandro Iannoni dopo L'Isola dei Famosi

Alessandro Iannoni è il vincitore morale di questa ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Per chi non lo sapesse, il giovane ha rifiutato il prolungamento del reality show per motivi scolastici. Alessandro è tornato in Italia per rimettersi a studiare, ma non ha rinunciato a godersi il primo week end senza la presenza di mamma Carmen:

Comunque ragazzi devo sfruttare queste serate perché penso che questo penso sia il primo sabato sera senza mia madre - ha dichiarato ironicamente sui social Alessandro - Così non devo avvisarla quando parto di casa, quando arrivo in un posto e quando torno. Un altro po devo avvisarla anche se vado in bagno.

Come promesso in diretta L'Isola dei Famosi, Iannoni è tornato in Italia e si è messo subito a studiare per recuperare gli esami universitari. Tramite delle storie su Instagram, infatti, il figlio di Carmen Di Pietro ha raccontato ai fan:

Ok ragazzi è lunedì, giorno della diretta, ma mi tocca studiare. Consapevole del fatto che devo dare tre esami entro giugno e tutto quello che so è niente, parto da zero [...] Gli esami a giugno rimangono, sono nella me**a.

