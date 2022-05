Isola dei Famosi, ex naufraga lancia una frecciata al reality show: "Sono stata l'unica che non ha avuto..."

Gossip TV

L'ex naufraga Fariba Tehrani critica il regolamento della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 30 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, l'ex naufraga Fariba Tehrani ha lanciato una dura frecciata al reality show condotto da Ilary Blasi. Il motivo? Lo "strano" regolamento adottato quest'anno per il gioco.

Fariba Tehrani critica L'Isola dei Famosi

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera su Canale 5. Al televoto Estefania Bernal, Lory Del Santo, Marco Maccarini, Maria Laura De Vitis e Nick. Chi, tra i cinque concorrenti in nomination questa settimana, sarà costretto ad abbandonare definitivamente il programma?

Intanto sui social, un'ex naufraga ha lanciato una dura frecciata a L'Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, che, senza troppi giri di parole, ha duramente criticato il regolamento della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: "Ma solo a me sembra che quest'anno continuano a fare avanti e indietro da un'isola all'altra??? Mi sa che sono stata l'unica che non ha avuto la possibilità".

Ricordiamo infatti che, come riporta Il Vicolo delle News, Fariba , dopo alcune nomination fu battuta al televoto da Myrea Stabile e dovette lasciare definitivamente il reality show senza avere la possibilità di continuare il gioco in una spiaggia secondaria come fecero per Beatrice Marchetti e Francesca Lodo.

