Isola dei Famosi, l'avvertimento di Vladimir Luxuria: "Non ci saranno seconde chance"

Gossip TV

Nella corso dell'ultima puntata de L'sola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha messo in chiaro un particolare importante che differenzia questa edizione da quelle passate.

La seconda puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 11 aprile 2024, è stata ricca di colpi di scena. Proprio durante la serata, la conduttrice Vladimir Luxuria ci ha tenuto a chiarire un particolare molto importante che differenzia questa, dalle altre edizioni del reality show di Canale 5. Ecco di cosa si tratta!

Vladimir Luxuria mette in guardia tutti

Nella seconda puntata de L'Isola dei Famosi, quattro naufraghi sono finiti in nomination e hanno dovuto affrontare il rito della Salvation. In che cosa consiste questo rito? In un duello tra i due concorrenti meno nominati, che dovranno contendersi la permanenza in Honduras. Al momento del verdetto del televoto, però, la conduttrice Vladimir Luxuria ha voluto avvertire il pubblico e rivelare una novità importante della nuova edizione:

Quest'anno le cose cambiano, non ci saranno seconde chance. Non ci sono altre spiagge, Playa Desnuda, Playa così. Quindi se decidete che qualcuno non deve stare su quest'Isola, quel qualcuno su quest'isola non ci sarà. Lo mandate via.

Leggi anche Buonamici e Maltese: dal Tg ai reality, parla Clemente Mimun!

Dopo aver scoperto l'esito del televoto, che ha premiato Joe Bastianich e Samuel Peron, l'opinionista Sonia Bruganelli ha commentato la sfida rivelando il nome del suo naufrago preferito:

Samuel è forse il più famoso, anche per questo è stato votato dai non famosi, ma era normale che si salvasse. Luce, invece, è vero che è buona, però forse lascerà che far vedere un altro lato di sé. Poi Joe è il mio preferito, forse non dovrei dirlo, non voglio condizionare i voti di nessuno, magari questa cosa va a suo sfavore.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.