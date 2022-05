Isola dei Famosi, l'accusa di Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger: "L'ha fatto anche con me"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, è tornato a parlare della sua ex fidanzata Mercedesz Henger, una delle attuali protagoniste della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Lucas Peracchi, l'ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato di Mercedesz Henger, una delle attuali naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, intervistato da Biccy, è tornato a parlare di Mercedesz, con la quale ha avuto una lunga relazione, terminata circa un anno fa. Lucas ha commentato anche i recenti e insistenti rumors secondo i quali, la giovane italo-ungherese, primogenita di Eva Henger, sarebbe attualmente fidanzata, nonostante abbia dichiarato di essere single.

Isola dei Famosi, parla Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger: "L'ha fatto anche con me"

La storia tra l'ex tronista e Mercedesz, non sembra essere terminata nel migliore dei modi: Lucas ha ammesso di non sentirla da un anno e di non essere sorpreso del comportamento della sua ex fidanzata.

"Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata. Detto ciò se fosse vero non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro."

Lucas è tornato a parlare anche delle accuse che la madre di Mercedez, Eva Henger, aveva mosso contro di lui, accusandolo di essere aggressivo e violento con la figlia:

"Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate. Sono un ragazzo con dei valori e la famiglia viene prima di tutto. I problemi tra madre e figli vanno sempre risolti. Anzi, io ho sempre spinto Mercedesz a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico (e la cosa era reciproca). Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei però ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, ho perso tanti lavori ed occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie.""La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione e muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto. Questa macchia forse l’avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C’è chi fa gesti estremi in situazioni simili."

