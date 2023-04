Isola dei Famosi, Jhonatan Mujica potrà tornare nel reality anche dopo l'eliminazione?

Gossip TV

Nella prima puntata de L'Isola dei Famosi, il modello Jhonatan Mujica è stato eliminato con il televoto flash, ma potremmo rivederlo ancora nel reality? Ecco cosa sappiamo.

Durante la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi è avvenuto un televoto flash che ha spinto il pubblico del reality di Canale 5 a scegliere chi dovesse essere l'ultimo naufrago a raggiungere l'isola: la scelta era tra Luca Vetrone e Jhonatan Mujica e a unirsi al cast di naufraghi di quest'anno è stato il primo.

Isola dei Famosi, Jhonatan Mujica potrebbe tornare nel reality?

Mujica è stato così eliminato prima ancora di poter iniziare la sua avventura nel programma condotto da Ilary Blasi. Il modello è cresciuto tra Cile e Venezuela e aveva inizialmente davanti a sé una carriera universitaria, avendo deciso di affrontare gli studi in medicina. Allo studio, aveva deciso di affiancare il lavoro da modello, anche se poi si era reso conto che non la carriera da medico non era ciò che desiderava:

"Stavo studiando medicina, ma ho capito che stare chiuso in ospedale non faceva per me. Io voglio l'avventura, la 'vida loca' e devo dire che la vita da modello è fantastica."

Così, Mujica ha deciso di prendere parte all'Isola dei Famosi, ma la sua avventura è terminata ancora prima di iniziare, essendo stato eliminato prima di mettere piede in Honduras. Ma potrebbe esserci la possibilità che ritorni, magari da naufrago solitario? Ebbene, i fan del modello resteranno purtroppo delusi, perché le regole non prevedono un suo ritorno sull'isola e lo stesso Mujica ha pubblicato diverse stories su Instagram in cui appare chiaro che non farà ritorno nel reality: nelle stories, infatti, si mostra con il passaporto e già pronto a prendere il prossimo aereo per Milano.

