Isola dei famosi 2023, ecco il cast completo ufficiale

Il cast ufficiale della prossima edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

La 17esima edizione dell'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile prossimo. Il reality sarà condotto, per la terza volta consecutiva da Ilary Blasi. Nel ruolo di inviato ci sarà ancora Alvin e ad affiancare la Blasi in studio, ci saranno i due opinionisti, Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, il cast ufficiale della nuova edizione

Il portale di TvBlog ha svelato il cast ufficiale della nuova edizione del reality show targato Mediaset:

Alessandro Cecchi Paone (giornalista, conduttore televisivo) e il compagno Simone Antolini.

Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci (cantanti e coppia anche nella vita)

Marco Mazzoli e Paolo Noise (conduttori radiofonici)

Marco Predolin (il conduttore televisivo)

Christopher Leoni (attore e modello brasiliano)

Cristina Scucci (ex suora e cantante)

Claudia Motta (modella)

Andrea Lo Cicero (ex rugbista)

Gian Maria Sainato (blogger)

Helena Prestes (modella brasiliana)

Pamela Camassa (showgirl e attrice)

Corinne Clery (conduttrice ed attrice)

Nathaly Caldonazzo (attrice)

Fiore Argento (figlia di Dario Argento e sorella maggiore di Asia)

L'Isola dei Famosi andrà in onda tutti i lunedì in prima seratae in diretta su Canale 5 per un totale di dieci appuntamenti.

