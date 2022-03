Isola dei Famosi: tutti contro i Di Pietro, Jeremias Rodriguez:"Non vi vogliamo qui!!"

Gossip TV

I naufraghi scatenato una rivolta contro Carmen Di Pietro e Alessandro, capitanata dal fratello di Belen che non perde occasione per accendere gli animi dell'Isola.

Nuovi scontri tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Parte del gruppo, capitanato da Jeremias Rodriguez si è scagliato duramente contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessando Iannoni. Durante la notte, c'è stato l'ennesimo temporale nella Playa Accopiada, che ha costretto i concorrenti a rifugiarsi sotto una capanna, decisamente troppo piccola per accogliere tutti. L'atteggiamento però assunto da Carmen e Alessandro non è piaciuto affatto al gruppo. Per prima, la modella Estefania Bernal, ha accusato la Di Pietro di pensare unicamente per se stessa:

Nessuno poteva sdraiarsi per dormire e lei si è buttata direttamente. Non capisce molto le cose, non ha lo spirito di gruppo e neanche il figlio.

Anche Laura Maddaloni ha urlato contro Carmen intimandola di spostarsi per fare più spazio agli altri, visto che loro erano sdraiati:

Ragazzi vi dovete sedere. Forza, sedetevi! Non si dorme, si sta seduti”

Carmen e Alessandro sono rimasti in silenzio anche se la naufraga ha confessato di aver avuto timore dell'atteggiamento della Maddaloni:

"Io di queste persone incomincio ad avere paura. Hanno un atteggiamento che non mi aspettavo. Laura si è alzata come una furia. E poi sempre contro Alessandro”

E Alessandro ha aggiunto:

Dopo le due nomination che abbiamo vinto l’atteggiamento del gruppo nei nostri confronti è peggiorato a dismisura, forse facciamo paura.

Poco dopo è arrivata la furia Jeremias che si è fatto portavoce del gruppo:

“Non vi vogliamo più. Egoisti che non siete altro. Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme”

La showgirl lucana si è subito risentita:

Chi cavolo sei per dirmi una cosa del genere ma che è tua l’isola, te la sei comprata? Poi qualcuno avesse detto non è vero! Vuol dire che sono tutti contro me e Alessandro.

I Di Pietro sembrano i preferiti del televoto e questa cosa a parte dei nafuraghi non sembra andare a genio. Oggi, nel daytime dell'Isola, Nicolas Vaporidis, ha dichiarato:

“Se non vincono Laura e Clemente che hanno fatto di tutto allora il pubblico vuole altra roba. Inutile sbattersi, costruire, cercare di fare delle cose se poi tutto quello che vogliono è la litigata. Se il pubblico preferisse ancora Carmen e Alessandro vuol dire che il pubblico predilige la parte gossippara e trash del programma”

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi