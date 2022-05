Gossip TV

Nel cast della sedicesima edizione della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi si aggiungono quattro concorrenti ufficiali: ecco chi sono.

Nel corso della sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri, venerdì 15 maggio 2022, Ilary Blasi ha annunciato l'imminente sbarco di quattro nuovi naufraghi pronti a raggiungere il cast di quest'edizione, la più lunga dell'adventure game di Canale 5, che terminerà con la finalissima il 27 giugno prossimo.

Isola dei Famosi, in arrivo quattro nuovi naufraghi tra cui un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Ecco chi sono i nuovi naufraghi ufficiali dell'Isola 16:

Il conduttore di MTV, ed ex professore di canto nella scuola di Amici, Marco Maccarini, al suo debutto in un reality show. 45 anni, Marco, si è definito “avventuroso, sportivo e leale”.

Pamela Petrarolo, cantante e coreografa romana, tra le ex star dello storico programma di Boncompagni, Non e La Rai. Di recente, Pamela, è stata tra i partecipanti di ll Together Now , condotto da Michelle Hunziker. Si è definita "socievole, vivace ed energica".

E ancora, Gennaro Auletto, modello italo-marocchino 22enne, "ambizioso, solare e passionale".

Infine, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne nel trono di Angela Nasti e Teresa Langella, Luca Daffrè, "solitario, indipendente, tenace".

I nuovi concorrenti arriveranno in Honduras nel corso della diciassettesima puntata, in onda lunedì 16 maggio, in prima serata su Canale 5.

