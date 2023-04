Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela le novità sulla nuova edizione: "Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi"

Gossip TV

Ilary Blasi svela i retroscena della nuova edizione de L'Isola dei Famosi e commenta il cast.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5. Al timone ci sarà Ilary Blasi che sarà affiancata in questa nuova avventura televisiva da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti e da Alvin nelle vesti di inviato.

Le rivelazioni di Ilary Blasi sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi

Cresce l'attesa per la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 17 aprile 2023 in prima serata su Canale 5! Nell'attesa, Ilary Blasi ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha commentato il cast e svelato le novità sulle dinamiche del gioco:

Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras. Il cast mi piace molto. Ogni giorno incontro qualcuno di loro. Dal vivo oppure online su Zoom, ed è bello perché hanno tutti “sapori differenti. Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I “normotipo” non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano.

Leggi anche La foto del cast ufficiale de L'Isola dei Famosi

Ilary ha colto l'occasione anche per chiarire una volta per tutte il rapporto che le lega ad Alvin e commentato la partecipazione di Enrico Papi alla nuova edizione de L'Isola:

Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio! Devo prendere ancora confidenza con Enrico. In tv mi piace il suo cinismo e il modo in cui rompe gli schemi. Apprezzo come scava nella vita degli altri e in quello che succede. Spero sia così anche in studio.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.