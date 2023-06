Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela il suo futuro nel reality show di Canale 5: ecco cosa ha dichiarato la conduttrice

Gossip TV

Ilary Blasi confermata al timone della prossima edizione de L'Isola dei Famosi?: "Meglio non fare progetti".

L'attesa è finita! Domani, lunedì 19 giugno 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finalissima della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, Ilary Blasi ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato il suo futuro nel reality show.

Ilary Blasi al timone della prossima stagione de L'Isola dei Famosi? Parla lei

Tempo di bilanci per Ilary Blasi, che domani serà condurrà la sua ultima puntata di questa scoppiettante stagione de L'Isola dei Famosi. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la simpatica e amatissima conduttrice del reality show ha raccontato come il suo stile sia cambiato nel corso degli anni:

Quando ho iniziato, non sentivo L'Isola dei Famosi come un mio programma: era molto diverso da ciò che facevo prima. Ma ora mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato una differenza rispetto al primo anno: quando presenti un programma del genere, sei così immersa nelle cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco...

Non è come stare sul divano a guardare la TV. Tuttavia, adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio qualche strafalcione, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore.

Il suo futuro, però, rimane ancora incerto. Parlando di una nuova stagione al timone de L'Isola dei Famosi, la Blasi ha infatti affermato di non averci ancora pensato:

No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti!

