Isola dei Famosi, Ilary Blasi stuzzica Cristina Scuccia sul suo amore segreto: "Ma non è che..."

Durante la Finale de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi non ha mancato di lanciare una frecciatina a Cristina Scuccia sulla sua relazione. Ecco cosa ha detto.

Ieri, lunedì 19 giugno, è andata in onda la finale de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata, la conduttrice non ha potuto fare a meno di stuzzicare una delle naufraghe, Cristina Scuccia, a proposito della sua chiacchierata relazione segreta.

Isola dei Famosi, Ilary stuzzica Cristina: "Ma non è che di cognome fa Caltagirone..."

La naufraga, che per le sue qualità e il modo in cui ha deciso di vivere questa esperienza in Honduras si è meritata il titolo di vincitrice morale per la nostra redazione, aveva rivelato di essere innamorata di una persona, in Spagna, ma era sempre stata molto riservata sulla sua identità e, persino, sul suo genere. Non sono mai mancate domande indiscrete a proposito del suo "amore" da parte di Vladimir Luxuria e di Ilary Blasi e anche ieri sera la conduttrice ha provato a scucirle qualche informazione in più.

In particolare, durante la finale, Ilary non ha potuto fare a meno di stuzzicare la naufraga, insinuando che questa persona possa essere addirittura una sua invenzione e, scherzando, ha tirato in ballo uno dei casi più noti al pubblico amante del trash: quello di Mark Caltagirone, l'inesistente futuro marito della soubrette Pamela Prati. Infatti, dopo che Cristina ha ribadito di voler mantenere l'anonimato sulla persona di cui è innamorata, perché "i germogli vanno protetti", la conduttrice ha esclamato divertita:

"Ma non è che fa Caltagirone di cognome?...Delle volte..."

