Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin sarebbero ai ferri corti, esplode il gossip

Gossip TV

Non correrebbe affatto buon sangue tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi e l’inviato in Honduras, Alvin: il retroscena.

Esplode il gossip sulla sedicesima edizione dell'Isola Dei Famosi. Stando a quanto riportato da Ivan Rota sulla rubrica del portale di Dagospia, Ilary Blasi e Alvin sarebbero infatti ai ferri corti.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin non si sopportano: la clamorosa indiscrezione

Tra la conduttrice romana, al timone dell'adventure game di Canale 5 per la seconda volta consecutiva e il conduttore televisivo e radiofonico nel ruolo di inviato per la terza volta, non correrebbe affatto buon sangue. Il giornalista è venuto a conoscenza di un retroscena sul reality svelando che "Ilary e Alvin non si sopporterebbero più".

Rota, sempre sul portale diretto da Roberto D'Agostino, ha inoltre fatto notare che nel corso dell'ultimo appuntamento con l'Isola, in onda lunedì scorso, i due si sarebbero punzecchiati ripetutamente, per poi precisare che Mediaset e la stessa produzione pare stiano facendo di tutto affinché tra loro possa ritornare il sereno.

"Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due…" scrive Rota sulla rubrica di Dagospia.

Per dipanare eventuali dissapori tra i due, c'è, per la verità, ancora molto tempo. L'Isola dei Famosi quest'anno è infatti pronta alla sua edizione più lunga, che terminerà con la finalissima prevista per lunedì 27 giugno prossimo. In vista del prolungamento del reality sono inoltre previsti nuovi ingressi. Dopo l'arrivo delle Conquistadores, Mercedes Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli, a breve approderà sulle spiagge dell'Honduras anche un ex amatissimo volto del programma cult di Gianni Boncompagni, Non è la Rai.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi