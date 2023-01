Isola dei Famosi, Ilary Blasi cerca un nuovo inviato. Chi sarà? Spunta un nome molto noto

Gossip TV

Per la prossima edizione de L'Isola dei famosi, la conduttrice Ilary Blasi potrebbe apportare dei cambiamenti al suo staff. Tra questi la sostituzione di Alvin come inviato. Tra i candidati c'è Paolo Ciavarro, ma sembra che la conduttrice abbia in mente un'altra persona. Ecco tutto quello che sappiamo.

Tutto è quasi pronto per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi: il reality partirà ad aprile e Ilary Blasi tornerà a condurlo per la sua terza edizione. Ma ci saranno anche tanti cambiamenti nel programma di Canale 5.

Isola dei Famosi 2023, chi sarà il nuovo inviato?

Il nome di Alvin è da scartare, dato che il conduttore andrà a Mediaset per sostituire Nicola Savino. Tra i nomi papabili c'era Paolo Ciavarro, che già ha ricoperto ruoli simili ad Amici, è stato a Forum e ha partecipato al GFVip. Ma, sembra che l'ex moglie di Totti abbia in mente un nome ben preciso che vorrebbe al suo fianco in questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Avrebbe, infatti, dichiarato al settimanale NuovoTv di volere come inviato il turco Can Yaman e sembra che per riuscirci stia tirando in ballo tutte le sue conoscenze. Al momento, ovviamente non è stato ancora confermato nulla, anche perché Yaman è impegnato con le riprese della serie tv El Turco e dovrebbe iniziare a girare la seconda stagione di Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi.

Sulla nuova edizione dell'Isola, per il momento, c'è mistero anche per i concorrenti che prenderanno parte all'avventura. L'unica certezza è che si ripeterà la formula delle coppie: si vocifera, quindi, di Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi, Pamela Prati e Marco Bellavia. Esclusa, invece, la partecipazione di Veronica Cozzani, madre delle sorelle Rodriguez, che si è sempre dichiarata contraria alla partecipazione in un reality.

