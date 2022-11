Isola dei Famosi, anticipazioni: Ilary Blasi punta alla mamma di Belen Rodriguez? Il gossip

Gossip TV

Sembra che Ilary Blasi abbia messo gli occhi su Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a debuttare su Canale 5 nel 2023 e Ilary Blasi, dopo un iniziale tentennamento, ha deciso di tornare al timone del reality show ambientato in Honduras. Sembra che la presentatrice romana abbia deciso di arruolare anche Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez. Ecco l’ultima indiscrezione.

Isola dei Famosi, la madre di Belen vola in Honduras?

Si vociferava che, dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi avesse espresso il desiderio di prendersi una pausa dal mondo del piccolo schermo, rinunciando alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Si mormora che sia stata l’amica di sempre, Silvia Toffanin, a scendere in campo e far riflettere Ilary al punto da farla ricredere sui suoi propositi e tornare al timone del reality show di Canale 5, che andrà in onda dopo la Finale del Grande Fratello Vip nella primavera del 2023.

Blasi è alla ricerca del nuovo cast di naufraghi da spedire in Honduras, dove i concorrenti si affronteranno nelle vesti di naufraghi per portare a casa la vittoria finale. Ilary dovrà scegliere bene anche i suoi opinionisti, dato che Vladimir Luxuria e Nicola Savino non potranno più fare coppia dopo che il presentatore ha accettato un nuovo progetto televisivo su Tv8, lasciando Mediaset. Nel frattempo, il settimanale Nuovo fa sapere che i casting sono aperti e che Blasi avrebbe messo gli occhi su un altro membro della famiglia Rodriguez.

Stiamo parlando di Veronica Cozzani, la bellissima e dolcissima mamma di Belen, la quale tuttavia solo lo scorso anno aveva affermato di non aver alcuna intenzione di seguire l’esempio della sua famiglia e partecipare ad un programma Tv, soprattutto ad un reality show come L’Isola. La parola data, tuttavia, può essere ritirata laddove si presenti l’occasione e Ilary farà senza dubbio in modo di presentarla alla mamma di Belen. Voci di corridoio vogliono anche Dayane Mello pronta a sbarcare in Honduras, dopo aver rifiutato di prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, decisamente imbarazzata per il cast di questo anno che non fa altro che creare violente polemiche e dimostrare poca umanità.

