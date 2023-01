Isola dei Famosi, Jasmine Carrisi conferma di essere stata contattata: quale sarà la sua decisione?

Gossip TV

Jasmine Carrisi nel cast de L’Isola dei Famosi? Ecco cosa ha rivelato la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza dopo la Finale della settima stagione del Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5. Nel cast del reality show ambientato in Honduras potrebbe esserci anche Jasmine Carrisi, come rivelato dalla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Isola dei Famosi, Jasmine Carrisi pronta per l’Honduras?

Dopo la breve esperienza televisiva come giudice di The Voice Senior insieme al papà Al Bano, per Jasmine Carrisi potrebbe arrivare una nuova e imperdibile occasione di sondare il mondo del piccolo schermo in tutte le sue sfaccettature. La cantante ha dichiarato al settimanale Nuovo Tv di essere stata contattata dalla redazione de L’Isola dei Famosi per accettare il posto di naufraga in Honduras.

“Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”.

Jasmine potrebbe essere la concorrente perfetta per il reality show condotto da Ilary Blasi, soprattutto perché la presentatrice romana ha dato l’ok per il ritorno in gioco delle coppie, visto che il format ha funzionato perfettamente lo scorso anno. Jasmine, dunque, potrebbe approdare nel programma di Canale 5 insieme alla mamma Loredana Lecciso, già protagonista in passato de L’Isola, che è uno dei personaggi più richiesti e che più si è negata negli ultimi anni, preferendo allontanarsi dal piccolo schermo per occuparsi del rapporto con Al Bano, che ha rischiato di naufragare a causa di una grossa crisi. In forse anche Veronica Cozzani, la bellissima mamma di Belen Rodriguez, e Dayane Mello ovvero la modella brasiliana che ha spiccato il volo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

