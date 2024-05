Isola dei Famosi, il reality va incontro a un nuovo cambio di programmazione! Ecco quando andrà in onda!

Gossip TV

Ancora un nuovo cambio di programmazione per l'Isola dei Famosi: eccon quando andrà in onda il reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria.

Non c'è pace per questa edizione dell'Isola dei Famosi: il reality di Canale5 e condotto da Vladimir Luxuria ha subito diversi spostamenti nel primo mese di programmazione e, ora, andrà incontro a un ulteriore cambio nella messa in onda. Scopriamo insieme quando rivedremo i naufraghi in tv e se ritornerà il doppio appuntamento settimanale!

Isola dei Famosi, nuovo cambio di programmazione per il reality!

Questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi era stata annunciata come all'insegna delle novità e dell'entusiasmo: la nuova conduzione di Vladimir Luxuria, dopo Ilary Blasi, e il suo team composto dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dall'inviata Elenoire Casalegno prometteva grandi risultati. Meno certezze sembrava dare il cast di naufraghi che ha preso parte al programma: dei vip presenti solo pochi risultavano noti al grande pubblico e nel giro di pochissime settimane i concorrenti si sono dimezzati, facendo battere al reality un vero record. Quello del maggior numero di ritiri dall'isola.

L'ultimo risale proprio alla puntata di ieri sera: lo chef ed ex giudice di Masterchef Joe Bastianich ha, infatti, deciso di abbandonare L'Isola dei Famosi per motivi di salute, aggiungendosi alla lista che comprendeva Peppe di Napoli e il chiacchierato Francesco Benigno e molti altri. Nel frattempo, gli ascolti non sono mai del tutto decollati, fermandosi al 19% di share in una puntata e crollando fino al 15% negli ultimi appuntamenti. Da qui la decisione di ridurre l'appuntamento doppio a una sola puntata e a una chiusura anticipata al 4 giugno per il reality.

Inoltre, le ultime news avevano svelato che il programma sarebbe anato in onda la domenica sera, invece del lunedì. E la prossima diretta è dunque prevista per il 1 maggio. Ma, ancora una volta, per il reality è arrivato un nuovo cambio di programmazione.

Isola dei Famosi, torna il doppio appuntamento per il programma!

L'anticipazione è stata fornita dal sito di Davide Maggio: secondo il sito, infatti, sembra che per l'Isola dei Famosi ci sarà un ulteriore spostamento e che la prossima puntata sarebbe prevista per il 22 maggio, dopo appena tre giorni dalla messa in onda dell'appuntamento domenicale.

Inoltre, sembra che, secondo quanto riporta Davide Maggio, Mediaset vorrebbe ritornare al doppio appuntamento settimanale, perciò, salvo imprevisti, il programma potrebbe tornare in onda anche domenica 26 maggio, dopo soli 4 giorni. Si tratterebbe dell'ennesimo cambiamento per tentare di risollevare gli ascolti della trasmissione, ma al momento non è ancora giunto un comunicato ufficiale e queste sono solo indiscrezioni. Bisognerà aspettare l'ufficialità per stabilire se davvero il reality andrà in onda a un nuovo cambio di programmazione e tornerà il doppio appuntamento settimanale.

