Isola dei Famosi, nuovo cambio di programmazione: "Situazione ingarbugliata"

L’Isola dei Famosi si sposterà alla domenica a partire dal prossimo 19 maggio 2024: le ultime indiscrezioni di Davide Maggio.

La nuova Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria non funziona! Per provare a dare una svolta a questa edizione del reality show, segnata da numerosi ritiri e infortuni dei naufraghi, Mediaset ha deciso di puntare su un cambio di programmazione spostando l'appuntamento del lunedì alla domenica sera.

L'Isola dei Famosi: spostata nuovamente la messa in onda del reality show

Le storie dei naufraghi, le novità del reality show, i numerosi e inaspettati ritiri, non sembrano convincere il pubblico di Canale 5 e i bassi ascolti ne sono la prova. Proprio per questo motivo, Mediaset avrebbe pensato a un nuovo cambio di programmazione de L'Isola dei Famosi. A lanciare l'indiscrezione il giornalista Davide Maggio:

Vi avevamo preannunciato che la situazione era più ingarbugliata del previsto. E l’ultima manovra di palinsesto a Canale 5, dopo l’approdo strategico in seconda serata di Endless Love, è lo spostamento dell’Isola dei Famosi. Non al martedì, però, come indicato inizialmente da Publitalia. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che L’Isola dei Famosi si sposterà alla domenica a partire dal 19 maggio...

Una collocazione inusuale e tradizionalmente ostica per Canale 5, scelta forse nella consapevolezza che il reality abbia poco potenziale di crescita (qui la nostra recensione) ma che allo stesso tempo possa contare su uno zoccolo duro di appassionati che probabilmente seguirebbero sempre e comunque il programma. La domenica, in ogni caso, sarà accesa 7 giorni prima da Amici di Maria De Filippi, che si sposta per evitare la contrapposizione con l’Eurovision Song Contest.

Ilary Blasi torna al timone de L'Isola?

Ma non è finita qua! Pare, infatti, che ci siano delle belle e interessanti novità per il futuro de L’Isola dei Famosi. Secondo Tv Blog, Banijay Italia avrebbe pensato sia al ritorno di Ilary Blasi come conduttrice che allo spostamento del programma su altre reti:

Banijay sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti. Reti che vorrebbero L’Isola dei Famosi per i prossimi anni. Sembrerebbero infatti in corso dei contatti tra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente con la conduzione di Ilary Blasi.

