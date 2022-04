Isola dei Famosi, il padre di Blind lo difende dalle accuse e svela un retroscena inedito: "Eravamo insieme quando..."

Gossip TV

Alex Rujan rompe il silenzio e difende Blind dalle forti accuse della madre.

Blind continua a stare al centro delle dinamiche della nuova edizione de L'Isola dei Famosi e non solo. A commentare il suo percorso in Honduras e difenderlo dalle pesanti accuse mosse dalla mamma ci ha pensato Alex Rujan, che ha elogiato il figlio e lanciato una dura frecciata alla sua ex moglie.

Blind difeso dal padre: il retroscena e l'attacco alla madre del naufrago de L'Isola dei Famosi

Blind è uno dei protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni, il giovane naufrago è finito al centro delle polemiche per alcune forti e gravi dichiarazioni rilasciate dalla madre. A difenderlo dalle pesanti accuse è arrivato suo padre Alex Rujan che, intervistato da La Nazione, ha confessato:

Mio figlio non è come lo ha dipinto sua mamma. Franco è un bravo ragazzo, uno che non ha mai abbandonato nessuno [...] Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse.

Il padre di Blind ci ha tenuto a difendere il figlio dalle pesanti accuse e lanciare una dura frecciata alla sua ex compagna, rea di aver mentito per un suo tornaconto. A proposito del rapporto che lo lega al giovane rapper ed ex protagonista di X Factor, il signor Alex ha svelato un inedito retroscena:

Eravamo insieme pochi giorni prima della sua partenza per l'Isola. È scoppiato a piangere e mi ha detto ‘papà, tirerò fuori quello che ho'. D'altronde io gliel'ho sempre detto. Per me, che siamo in un ristorante di lusso o a Capanne, per me resta sempre mio figlio. Un figlio dal cuore generoso. Al suo ritorno da X Factor ha aiutato chi poteva. È tornato dalla mamma, dal fratellino. Lo ha portato a fare shopping a Milano. Ha avuto tanti amici, sempre in mezzo ai ragazzi.

