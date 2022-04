Isola dei Famosi, Gustavo Rodriguez rompe il silenzio sul ritiro di Jeremias dal gioco: "Me lo aspettavo perché..."

Gossip TV

Gustavo Rodriguez torna a parlare della decisione inaspettata del figlio Jeremias di abbandonare L'Isola dei Famosi.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'abbandono di Jeremias Rodriguez. Il giovane naufrago, che ha perso al televoto contro Estefania Bernal e Roger Balduino, non ha accettato di rimanere in gioco su Playa Sgamada e ha deciso di tornare in Italia per riabbracciare la sua fidanzata e la sua famiglia.

Jeremias Rodriguez si ritira da L'Isola dei Famosi, parla il padre Gustavo

Domani, venerdì 22 aprile 2022, andrà in onda su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa in Honduras, Gustavo Rodriguez è tornato a parlare della decisione inaspettata di Jeremias di ritirarsi definitivamente dal gioco. Se da una parte ha ammesso di rispettare il figlio, dall'altra non ha nascosto il dispiacere per la sua scelta:

Posso dire che rispetto la decisione che ha preso. Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto nemmeno io. Sono capace di andare da solo avanti,non è un problema per me, tutta la mia vita è stata così. È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un pò preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui.

Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni. Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente Russo, Lory Del Santo. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia. Quindi sono felice per lui.

Con il ritiro di Jeremias dal gioco, i naufraghi ancora in gara sono: Guendalina ed Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Nick, Marco Senise e Lory Del Santo per il team Cucaracha; Ilona Staller, Laura Maddaloni, Marco Cucolo, Licia Nunez, Blind, Alessandro, Estefania e Roger per il team Tiburon. Su Playa Sgamada, invece, ci sono Gustavo e Clemente Russo.

