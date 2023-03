Isola dei Famosi, il nuovo spot con Ilary Blasi: "Cari naufraghi...Arrangiatevi!"

Gossip TV

Manca pochissimo alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi e Mediaset ha pubblicato il primo spot pubblicitario con la conduttrice Ilary Blasi che ha un messaggio per i suoi naufraghi... Vediamo insieme i dettagli.

Mediaset ha pubblicato il nuovo spot de L'Isola dei Famosi: manca sempre meno alla nuova edizione del reality di Canale 5 che partirà il 17 aprile. Per l'occasione, la rete ha deciso di mandare in onda il primo spot pubblicitario del reality condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Mediaset manda in onda il nuovo spot con Ilary Blasi

Tutto è pronto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi: abbiamo la conduttrice, ci sono gli opinionisti- Vladimir Luxuria e Enrico Papi, torna lo storico inviato in Honduras, Alvin, e sono stati annunciati i naufraghi che comporranno il cast della nuova edizione e a leggere solo alcuni dei nomi, già, ne prevediamo delle belle.

Mediaset per celebrare il conto alla rovescia in attesa della nuova edizione ha deciso di mandare in onda il nuovo spot con Ilary Blasi e la conduttrice ha un messaggio per i suoi naufraghi, una serie di consigli su come affrontare al meglio la nuova avventura:

"Amati naufraghi, per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed inizate a sfregarle come sto facendo io. Prendete una ciotola, versate del riso...per me, a voi conviene cercare altro. Il cocco c'è, un bel colpo secco e deciso, proprio così. Va beh, basta! Cari naufraghi, arrangiatevi! Io vi seguiro da qui."

Dopo la pubblicità che Alvin e la Blasi hanno regalato al reality con le loro finte liti e frecciatine, anche la rete si è attivata per garantire la sua quota di pubblicità. Non ci resta che aspettare il 17 aprile per vedere cosa succederà in questa nuova edizione del reality!

