Isola dei Famosi, il duro sfogo di Nicolas Vaporidis: "Si sta costruendo l’immagine della vittima"

Nicolas Vaporidis torna all'attacco contro Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi.

Lory Del Santo continua a stare al centro delle polemiche a L'Isola dei Famosi. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, un po’ tutti i naufraghi si sono scagliati contro la compagna di Marco Cucolo, accusandola di essere una grande falsa e stratega. Primo tra tutti l'attore romano Nicolas Vaporidis.

L'attacco di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è tornato all'attacco contro Lory Del Santo dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Nel daytime di ieri del reality show è stato mandato in onda il confessionale dell'attore romano che, senza troppi giri di parole, ha commentato la nomination della showgirl e criticato il suo comportamento:

E’ in nomination per l’ennesima volta…Penso si stia costruendo un po’ l’immagine della vittima del sistema, ma non lo è!

Se Vaporidis continua ad accusare la Del Santo di essere una stratega, quest'ultima sta cercando in tutti i modi di difendersi dalle critiche e accuse. Chiamata nel confessionale, la showgirl, che è nuovamente al televoto per volere di Luca Daffrè, non ha perso occasione di chiarire la sua posizione e criticare il comportamento assunto dall'attore romano nei suoi confronti:

Sono stanca di questa storia…Non c’è una sola prova di questo…Su che basi dicono questo? Non l’ho mai fatto…E’ una cattiva voce, che hanno messo in giro per boicottarmi…Sono una persona sincera e vera…Non riescono a trovare dei difetti…

