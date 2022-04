Isola dei Famosi, i fratelli Tavassi in guerra: volano stracci, Guendalina smascherata!

Gossip TV

Scoppia un brutta discussione tra Guendalina ed Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi.

L’ingresso di Guendalina e Edoardo Tavassi è stato seguito con entusiasmo dai fan de L’Isola dei Famosi, certi che i due fratelli riserveranno più di un colpo di scena. In effetti, dopo pochi giorni dal loro approdo in Honduras, Edoardo e Guendalina si affrontano in una discussione furibonda, che mette a rischio la credibilità dell’influencer.

Isola dei Famosi, scoppia la lite tra Guendalina ed Edoardo

Con l’annuncio del cast della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è esploso l’entusiasmo per le presenza dei fratelli Tavassi, che certamente sanno come creare dinamiche e sono famosi per non avere peli sulla lingua. Ingredienti che, mischiati alla fame e alle fatiche dell’Honduras, porteranno senza dubbio i due a diventare protagonisti del reality show condotto da Ilary Blasi. In questa stagione del programma, i naufraghi entrano in coppia a Playa Accopiada ma, se eliminati, finiscono per doversi contendere un posto come singoli a Playa Sgamada. Il pensiero di non poter continuare il percorso al fianco del fratello ha rattristato molto Guendalina, mentre sembra non turbare minimamente Edoardo. Il naufrago, infatti, ha ammesso che non avrebbe problemi a continuare il gioco in solitari, suscitando la fortissima reazione della sorelle.

“Se a me scoppiano da te io questa esperienza non la continuo, tu invece mi hai detto che avresti continuato: sei una me**a! Non hai sentimenti, non ti interessa niente… Non c’entra la vincita, è una questione di sentimenti, non ce la farei a stare sola qua senza sapere dove sei finito”.

Edoardo Tavassi smaschera Guendalina

Al durissimo sfogo di Guendalina è seguito quello di Edoardo, che ha deciso di non rimanere in silenzio e di spiegare perché non avrebbe problemi a giocare senza la naufraga, arrivando anche a parlare della loro vita privata e a mettere in cattiva luce Guendalina. I naufraghi hanno assistito attoniti allo sfogo dei due fratelli, soprattutto alla rivelazione che ha fatto Edoardo, che in questo modo ha messo in dubbio le parole di Guendalina e la sua onestà nei sentimenti. Nel frattempo, eliminato da L’Isola dei Famosi, Antonio Zequila si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

“Tu non devi entrare nel mio cervello, stai zitta! Se vinci tu o vinco io va bene uguale, ricordati che siamo una squadra… Ma se a casa riesci a non vedermi anche per sei mesi, adesso qua non riesci a vedermi per un mese?”.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.