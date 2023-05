Isola dei Famosi, Helena Prestes: "Nikita Pelizon mi conosce davvero. Ha visto la parte più bella di me"

Gossip TV

Nikita Pelizon lascia L'Isola dei Famosi tra le lacrime, la reazione di Helena Prestes.

Per Nikita Pelizon è arrivato il momento di lasciare L'Isola dei Famosi e salutare la sua amica Helena Prestes. Prima dei saluti, però, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip e la discussa naufraga si sono confidate lasciandosi trasportare dalle emozioni.

L'emozionante saluto tra Nikita Pelizon e Helena Prestes

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi è andato in onda l'ultimo saluto tra Nikita Pelizon e Helena Prestes. La vincitrice del Grande Fratello Vip, sbarcata lo scorso lunedì in Honduras per sostenere la sua amica, ha invitato la discussa naufraga a non mollare e, con le lacrime agli occhi, le ha detto:

Lo sai bene, io adesso ti sostengo da fuori amore. Tu stai bene, e dai sempre il massimo. Non devi mollare, questo lo stai facendo per te e vai avanti. Fammi vedere il tuo bel sorriso e spacca.

Leggi anche Luca Vetrone critica il riavvicinamento di Fabio Ricci a Marco Mazzoli

Come riportato da Biccy, la visita di Nikita ha stupito Helena che, subito dopo i saluti, ha speso parole di grande stima e affetto nei suoi confronti:

Voglio davvero ringraziare tanto questa vita che ho fatto in questi ultimi due anni e mezzo. Il mio percorso mi ha portato questa persona. Sono molto contenta di averla conosciuta. Lei è una ragazza che mi guarda negli occhi e che mi conosce davvero. Ha visto la parte più bella di me. Non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili come questo. Mi ha dato tanta forza e mi è servito. Poi è presente e c’è sempre stata quando serviva. Lei è un’amica per la vita e io mi sento molto fortunata.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.