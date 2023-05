Isola dei Famosi, Helena Prestes e Carlo Motta: la verità sulla loro storia

Gossip TV

Nella puntata del L'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera è stato ospite del reality Carlo Motta, con cui sembra che Helena Prestes abbia una storia. Qual è la verità? Scopriamolo insieme.

Durante il daytime de L'Isola dei Famosi, la modella Helena Prestes è stata protagonista di una confessione sulla sua situazione sentimentale e sulla realzione con Carlo Motta, che è stato poi ospite in studio per la puntata, andata in onda ieri sera.

Isola dei Famosi, Carlo Motta ed Helena Prestes: è amore?

Nel daytime, Helena è apparsa molto triste, con alcuni naufraghi che la consolavano e la modella ha rivelato di essere molto triste in alcuni giorni a causa di alcune ferite in ambito sentimentale che la portano a non fidarsi degli altri. In particolare, ha rivelato, anche se sta con qualcuno da due anni, non riesce a lasciarsi andare totalmente. La sera, durante la puntata del reality, Ilary Blasi ha fatto arrivare in studio Carlo Motta, la "persona speciale" di Helena Prestes.

Il ragazzo ha dedicato alla modella delle belle parole, ammettendo che nutre un grande affetto per lei:

"Come mai mi definisce un amico speciale? Lo deve dire lei. La verità è che la conosco da due anni, mi piace tantissimo, non vedendola sento un vuoto nella mia vita. Con lei ci vediamo spesso, ma poi per lavoro ci spostiamo."

La conduttrice del reality di Canale5 ha chiesto allora alla diretta interessata se Carlo Motta fosse il suo ragazzo e lei ha risposto esternando le sue paure:

"Ho paura delle relazioni, per me è complicato. Però lui è sempre lì per me, ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui ci vedevamo e uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, dai, diciamo di sì, siamo fidanzati. Il fatto è che non voglio dare nomi alle relazioni e abbiamo una storia un po' delicata. Però sono pronta e lui mi è mancato molto. L'ho pensato e questo vuol dire tanto."

