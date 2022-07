Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi shock: cambia lavoro e la nuova professione è assurda!

Gossip TV

Guendalina Tavassi annuncia un nuovo impegno lavorativo dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi.

Volto amatissimo della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha deciso di allargare i propri orizzonti lavorativi, sfruttando la sua grande passione per la chirurgia estetica. L’ex naufraga cambia lavoro e lo fa con un annuncio super trash che fa il giro del web.

Isola dei Famosi, Guendalina stupisce: ecco il suo nuovo lavoro

Guendalina Tavassi è stata una delle naufraghe più amate della sedicesima edizione del Grande Fratello Vip, in grado di trascinare i colleghi, accendere scontri che hanno appassionato il pubblico di Canale 5 e commuovere mostrando la sua parte più sensibile. Entrata in gioco in coppia con il fratello Edoardo, la romana ha deciso di lasciare il programma prima del prolungamento ufficiale per tornare dalla sua famiglia, con grande dispiacere del pubblico che ha inevitabilmente avvertito la mancanza della vulcanica Guendalina in Honduras. Mentre un ex naufrago ha denunciato favoritismi all’interno del reality show, Guendalina ha raccontato su Instagram di aver intenzione di gettarsi in una nuova avventura professionale, quella di accompagnatrice di viaggi organizzati per interventi di chirurgia estetica in Turchia.

“Vi spiego bene tutto adesso perché altrimenti non capite. Se volete partire con noi, io accompagnerò dei gruppi in Turchia per delle operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, per il trapianto dei capelli, per i denti, per il naso, per i glutei, per l’addominoplastica. Potete rifarvi tutto, qualsiasi operazione. Dovete compilare il modulo e leggere bene tutto […] I chirurghi sono i migliori al mondo, i nostri chirurghi vanno a fare i master in Turchia. Mi ci sono operata io, tutta la mia famiglia e le mie amiche, ma anche tante persone qui su Instagram che ancora mi ringraziano”.

Guendalina ha spiegato che il prossimo viaggio di gruppo partirà i primi di ottobre e che lei farà da madrina speciale alle operazioni di chirurgia estetica dei partecipanti, dando consigli e supporto prima e dopo l’intervento in Turchia. Un annuncio inaspettato quello di Guendalina, che ha fatto il giro del web in brevissimo tempo, scatenando anche l’ironia degli utenti.

